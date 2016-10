Auf der Westtangente kam es am Donnerstag, 20. Oktober, gegen 19 Uhr auf Höhe der Kreuzung Richtung Schmiden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 26-jähriger Audifahrer war in Richtung Waiblingen unterwegs, wollte links nach Schmiden abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Volvo eines 29-Jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschden an den PKW in Höhe von rund 20.000 Euro. Vor Ort waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt.