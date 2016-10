Waiblingen Brand auf Gartengrundstück zvw, 18.10.2016 10:52 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Feuerwehr und Polizei sind am Montag (17.10.) gegen 17.45 Uhr zu einem Gartengrundstück in die Neustädter Straße in Waiblingen ausgerückt. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Unterstand in Brand geraten, unter welchem Briketts und Grillkohle gelagert waren. Der Unterstand brannte völlig nieder, zudem brannten daneben Teile eines Komposthaufens und eines Strauches. Unter Umständen war heiße Asche, die auf dem Kompost eventuell entsorgt wurde, die Ursache für das Feuer. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Waiblingen befand sich mit zwei Löschfahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz.

