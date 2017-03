Waiblingen Brand im Bürgerzentrum: Brandstifter in U-Haft

Waiblingen.

Der 22-Jährige, welcher die Brandstiftung am Waiblinger Bürgerzentrum bereits eingeräumt hat, wurde am Donnerstagnachmittag auf Anordnung des zuständigen Richters in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.

Dort folgen weitere Untersuchungen, die über den Verbleib in einer Justizvollzugsanstalt oder der Verbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus entscheiden sollen.