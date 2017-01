Waiblingen Brand in der Maybachstraße

Waiblingen.

Die Feuerwehr Waiblingen war am Nachmittag (26.1.) in der Maybachstraße im Einsatz. Dort ist es zu einem Brand in einer Firma für Offset-Druck gekommen. In einer Filteranlage für Papierpartikel hatte sich feiner Papierstaub entzündet. Feuerwehrleute löschten die Flammen und trugen unter Atemschutz Säcke mit dem Staub aus der verrauchten Anlage. Bereits kurze Zeit nach dem Alarm, der gegen 14 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen war, hatte sich die Lage am Einsatzort entspannt. Zugführer Marc Selzle sagte: „Wir suchen jetzt noch nach Glutnestern und löschen sie ab, sonst stehen wir in einer Stunde wieder hier.“ Gegen 16 Uhr waren alle Glutnester beseitigt und der Einsatz beendet Die Feuerwehr war mit drei Wägen vor Ort. Über die Schadenssumme ist noch nichts bekannt.