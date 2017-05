Waiblingen Brand in Querspange: Unfallarzt zieht um

Waiblingen.

Nach dem Brand in der Querspange ist in den meisten Arztpraxen der Alltag wieder eingekehrt. Eine große Veränderung ergibt sich allerdings für den Allgemein- und Unfallchirurgen Wolfgang Stauder, dessen Praxis am Abend des 8. April zum größten Teil ausgebrannt ist. Er zieht innerhalb des Ärztehauses in die Gemeinschaftspraxis Reichmann und Schlüter.