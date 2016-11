Waiblingen Cannabiszucht löst Brandmelder aus wtg, 20.11.2016 09:24 Uhr

Waiblingen.

Eine Cannabiszucht hat in Waiblingen einen Brandmelder ausgelöst - und den Kiffer auffliegen lassen. Wie die Polizei mitteilt, ging der der Alarm am Samtagabend gegen 22:15 Uhr im Waiblinger Röthepark los. Die Feuerwehr und eine Polizeistreife konnten zunächst kein Feuer bemerken und öffneten die Wohnung, in der der Brandmelder ausgelöst hatte.Sie fanden dort eine Cannabisplantage mit 55 Pflanzen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme der Pflanzen an. Den 29 Jahre alten Wohnungsinhaber erwartet nun eine saftige Strafe.

