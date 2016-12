Waiblingen Da brennt der Baum ZVW, 30.12.2016 19:44 Uhr

In Waiblingen brannte ein Baum und wurde schnell gelöscht. Foto: www.7aktuell.de/Sven Adomat

Waiblingen.

Am Freitag gegen Abend brannte in der Nähe der Rundsporthalle in Waiblingen ein Baum. Unser freier Mitarbeiter berichtet, dass ein Zeuge drei Jugendliche habe wegrennen sehen - diese Information ist allerdings noch nicht polizeilich bestätigt. Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend.

