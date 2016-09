Waiblingen Dachstuhlbrand: Zwei Menschen gerettet

Brandeinsatz in Waiblingen am frühen Montagmorgen. Foto: Benjamin Beytekin

Waiblingen.

In der Nacht zum Montag, gegen 1.00 Uhr meldeten Anwohner per Notruf einen Dachstuhlbrand in einem Zweifamilienhaus in der Alten Neustädter Straße.

Reste glühender Grillkohle auf dem Balkon haben vermutlich das Feuer verursacht, das sich schließlich auf das Dach des Hauses ausweitete, sagte ein Sprecher der Polizei.



Die Feuerwehr Waiblingen, die mit 32 Mann im Einsatz war, konnte zwei Bewohner, darunter einen 38-jährigen Mann, unverletzt retten und ein Ausbreiten des Feuers schnell verhindern.

Die weitere Feuerbekämpfung stellte sich jedoch als schwierig heraus. Das Dach musste teilweise abgedeckt werden, um den Brandherd endgültig löschen zu können. Verletzt wurde niemand.

Erst um 3.30 Uhr meldete die Feuerwehr "Feuer aus".



Die genauen Umstände werden noch ermittelt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100 000 Euro.