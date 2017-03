Zuckerfrei Das Ketchup-Problem

Denn versteckte Zucker finden sich nicht nur in Süßigkeiten, sondern auch in Nahrungsmitteln, die auf den ersten Blick gar nicht süß scheinen. Foto: Pixabay (Lizenz CC0 Public Domain)

Im Video: Redaktionsmitglied Liviana Jansen mit einem ersten Zwischenfazit zum Zuckerfasten: Die Sehnsucht nach Cola ist unbeschreiblich.

Auf Zucker und Süßes verzichten ist schwer. Richtig schwer – zumindest eine Woche lang. Denn so lange plagt mich während meines Selbstversuchs täglich der Süßhunger. In Schüben. Und als wäre das nicht genug, habe ich auch noch Kopfschmerzen, mal dröhnend, mal stechend. So ist das also, wenn der Körper auf Zuckerentzug geht – viel schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Vertrackter auch als mein Vegan-Experiment, für das ich mich im November vergangenen Jahres vier Wochen lang rein pflanzlich ernährt hatte. Denn was damals erlaubt war – Kekse, Kuchen, Schokolade –, ist jetzt tabu.

Zuckerfallen überall

So wie viele andere Lebensmittel auch. Denn versteckte Zucker finden sich nicht nur in Süßigkeiten, sondern auch in Nahrungsmitteln, die auf den ersten Blick gar nicht süß scheinen. Das Ketchup-Problem ist da noch das kleinste: Ich löse es, indem ich Tomatenmark mit Gewürzen und Wasser mische. Das geht genauso – ganz ohne Zucker. Dennoch ist es symptomatisch für eine ganze Reihe an Lebensmitteln: Auch in Brot, Fertigpizza, Nudelsoßen, Salatdressings, vegetarischen Aufschnitten oder veganen Grillwürstchen verbergen sich häufig verschiedene Zuckerarten (siehe Infobox). Das erschwert das Einkaufen – wer liest denn im Alltag schon alle Inhaltsstoffe? Ich verzichte also auf Fertiggerichte und koche lieber frisch, so kann ich selbst entscheiden, was in mein Essen kommt.

Scheitern beim Mittagessen

Das geht so lange gut, bis ich eines Tages mein Mittagessen zu Hause stehen lasse. Weil es schnell gehen muss auf dem Weg zum nächsten Termin, hole ich mir ein belegtes Brötchen vom Bäcker. Und scheitere. Nach etwa zehn Tagen esse ich doch wieder Zucker: Neben Salat, Käse und Paprika ist auf dem Brötchen auch süße Senfsoße. Gut, dann mache ich eben nach dem Käsebrötchen zuckerfrei weiter, denke ich. Essen wegwerfen ist ja auch keine Lösung. Nicht erwartet habe ich allerdings, dass diese kleine Portion Zucker mein Verlangen nach Süßem wieder so anfachen würde. Doch nach diesem kleinen Rückfall fällt es mir tatsächlich wieder schwerer, den Zucker wegzulassen. Was ist das bloß für ein Suchtstoff, dieser Zucker?

Ein Schoko-Eclair bringt mich zu Fall

Der nächste Sündenfall lässt nicht lange auf sich warten. Am Wochenende kommt mein Vater zu Besuch und bringt Eclairs aus Frankreich mit. Grund genug für meinen inneren Schweinehund, sich mal wieder lautstark zu Wort zu melden. „Zucker“, ruft er. „Schokolade!“, antworte ich. Und greife zu: Das Schoko-Eclair wird Nummer zwei auf der Liste meiner Vergehen. Wieso hat mich dieser Zucker bloß so im Griff?



Foto: Pixabay (Lizenz CC0 Public Domain)

Nicht sehr verwunderlich und dennoch erschreckend finde ich daher die Zahlen, auf die ich während meiner Recherche stoße: Jeder Deutsche isst pro Jahr mehr als 31 Kilogramm Zucker, das ist mehr als dreimal so viel, wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Andere Länder nehmen das Zucker-Problem so ernst, dass sie Steuern auf Süßes eingeführt haben. Auch in Deutschland wird eine solche Steuer von Krankenkassen und Gesundheitsorganisationen gefordert – von Bundesgesundheitsminister Christian Schmidt (CSU) wurde sie allerdings zuletzt unter Berufung auf die bis 1993 in Deutschland existierende Zuckersteuer abgelehnt. Die habe damals nicht dazu geführt, dass weniger Zucker konsumiert worden sei. Die Organisation „Foodwatch“ kritisiert seine Argumentation: Die damalige Zuckersteuer habe keine gesundheitspolitische Zielsetzung gehabt und sei zudem eine Bagatellsteuer gewesen. „Dass eine so geringe Besteuerung keine Lenkungswirkung auf das Einkaufsverhalten entfaltet, versteht sich von selbst“, heißt es auf der Internetseite von „Foodwatch“.

Der Staat lenkt nicht den Einkaufswagen

Mein Einkaufsverhalten muss ich also weiterhin selbst steuern, ohne staatliche Lenkung. Dafür mit allen Irrungen und Wirrungen des Alltags – und immer im Gespräch mit dem inneren Schweinehund.