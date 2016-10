Waiblingen Der Bahnhofstoiletten-Test - unterwegs auf der Linie S2

So haben die Tester die Toilette am Bahnhof Beutelsbach vorgefunden. Foto: Adolf / ZVW

Video: Der ultimative WC-Test an der Rems-Strecke.

Neulich hat die Regionalfraktion der FDP in einem Antrag „Toilettenanlagen an allen S-Bahn-Stationen“ gefordert – das Fehlen öffentlicher Aborte an vielen Haltestellen sei „ein unhaltbarer Zustand“. Der Verband Region Stuttgart antwortete darauf hochdiplomatisch: Tatsächlich bleibe bei dem „bestehenden Versorgungsgrad zukünftig noch Raum für schrittweise Verbesserungen im Einzelfall“.

Künftig. Schrittweise. Einzelfall. Behalten Sie diese Worte bitte im Hinterkopf. Und nun brechen wir auf zum Toilettentest und bereisen die S-2-Strecke von Waiblingen bis Schorndorf – Start: 9 Uhr an einem Mittwoch-Vormittag diese Woche.

Warnhinweis: Die Lektüre kann zu Appetitlosigkeit und Würgreflexen führen.