Waiblingen Der beste Busfahrer

Waiblingen/Winnenden. Der Busfahrer des Jahres steht wieder fest. Zum 13. Mal wurde der Titel am Mittwochmorgen vergeben. Diesmal ging er nach Winnenden ans Busunternehmen Römer und an den 33-jährigen Sami Masood. Der nämlich, so urteilten die Fahrgäste, sei besonders freundlich und kompetent.