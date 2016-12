Waiblingen Guter Start für den Expressbus

Waiblingen/Kernen. Für „Kernen 21“ war der vergangene Sonntag so etwas wie ein Vereinsausflug auf den Esslinger Mittelaltermarkt. Schließlich, so dessen Vorsitzender Jürgen Horan stolz, könne es sich der Verein durchaus auf seine Fahnen schreiben, dass an diesem Tag die Espressbuslinie X 20 zwischen den Waiblinger und Esslinger Bahnhöfen eröffnet wurde. Aus seinen Reihen sei schließlich das Projekt angestoßen worden.

„Die Politik“ sei letztendlich nur aufgesprungen und habe es sich parteiübergreifend zu eigen gemacht, sagt Horan.

Auch wenn sich der Sonntagmorgen alles andere als einladend präsentierte - eher mit einem Sudelwetter, bei dem man noch nicht einmal seinen Hund vor die Tür jagen würde -, wartete eine ganz erkleckliche Gruppe von Fahrgästen - an die vierzig Personen - um 11 Uhr an der Haltestelle „Stetten Diakonie“ auf den nigelnagelneuen „Relex-Expressbus“ aus Waiblingen, um sich in 20 Minuten komfortabel über Wäldenbronn nach Esslingen bringen zu lassen. Nachdem bereits in Waiblingen und Rommelshausen kleine Gruppen zugestiegen waren, war das nobelblaue High-End-Fahrzeug damit zu seiner „Jungfernfahrt“ mehr als ordentlich besetzt.

Die Freude ist bisweilen riesengroß über die Schnellverbindung

„Ich freue mich riesig über die neue Buslinie!“, begeisterte sich Edelgard Malcharek. Sie habe ihr Enkelkind in Esslingen, und bisher musste sie sich stets abholen und wieder heimbringen lassen, wenn sie es besuchen wollte. Als Seniorin sei sie nun mal auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, sowohl für Besuche und Ausflüge wie auch, um einfach nur einzukaufen. Und diesbezüglich werde man in Stetten gewiss nicht verwöhnt. - „Ja“, stimmte ihr da Mitreisende Monika Jannowski zu, „wenn ich nur meine Freundin in Grunbach besuchen möchte, dann ist das fast schon eine kleine Weltreise!“

Peter und Monika Jannowski nutzten die Gelegenheit ebenfalls zu einem bequemen Abstecher auf den Esslinger Weihnachtsmarkt. Und 2,80 Euro für eine Fahrt stelle auch einen überaus attraktiven Preis dar, da sei das Auto auch nicht günstiger, vor allem nicht, wenn man die Parkgebühren dazurechne. Aber, so dachten Jannowskis schon weiter, die neue Linie stelle auch unter der Woche eine attraktive, noch weiter ausbaufähige Ergänzung zur bereits bestehenden Buslinie 116 dar, zum Einkaufen, für Berufstätige oder einfach nur, um das gewaltige Angebot wahrzunehmen, das Esslingen aufbiete und das nur durch die äußerst problematische Parkplatzsituation in der Stadt eingeschränkt werde. „Da verzichtet man gern auf das Auto!“

Und Sabine Urbanke überlegte sich, „ob ich nicht in Zukunft jeden Tag mit diesem Bus nach Esslingen und von dort aus zur Arbeit nach Stuttgart fahre“. Bisher sei sie morgens mit dem Auto nach Stetten-Beinstein gefahren und habe von dort aus die S-Bahn benutzt. „Aber dort wird es morgens inzwischen schon ab sieben Uhr schwierig, noch einen freien Parkplatz zu bekommen“, weiß sie aus leidiger Erfahrung, „die Plätze sind im Laufe der letzten Jahre immer knapper geworden.“

Perfekte Antwort auf eine Frage

Kein Wunder also, dass Jürgen Horan optimistisch ist, was den Erfolg der neu eingerichteten Buslinie betrifft. „Die Leute werden sie gern annehmen, schließlich stellt sie die perfekte Antwort auf die Frage dar, wie man auf direktem Weg schnell und unkompliziert Esslingen erreicht.“ Und dies betreffe nicht nur die Stettener allein. Immer wieder werde er selbst von Wanderern und Ausflüglern angesprochen, wie sie denn mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Stetten nach Esslingen kämen.

„Ein Besuch des Weihnachtsmarkts ist heute ein sehr guter Anlass, die neue Buslinie kennenzulernen, sich von deren Vorzügen zu überzeugen und sich an sie zu gewöhnen.“ Und die Stettener seien schon immer eher nach der Großstadt Esslingen hin ausgerichtet gewesen; früher schon sei es ein geflügeltes Wort gewesen, dass man „in die Reichsstadt“ gehe. Nachdem nun die Region Stuttgart die Expressbuslinien von Leonberg und Kirchheim aus zur Messe neu eingerichtet habe, die ebenfalls von Schlienz-Tours GmbH und Co. KG betrieben werden, sei dies die Gelegenheit gewesen, an den durchschlagenden Erfolg des Direktbusses zwischen Waiblingen und Ludwigsburg anzuknüpfen.