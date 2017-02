Waiblingen Die Polizei: Dein Freund, dein Feind?

Waiblingen. Angriffe gegen Polizisten sollen härter bestraft werden. Zu Recht, sagt die Gewerkschaft. Nichts als Kosmetik, monieren andere. Unbestritten scheint, dass Polizisten es heute mit weitaus aggressiveren Zeitgenossen zu tun haben als noch vor Jahren. Und wenn als Folge dessen einem Beamten die Hutschnur platzt – was dann?

Dann zieht das eventuell scharfe Konsequenzen nach sich, und deshalb lassen es die meisten. Der das sagt, war selbst mal Polizist, das ist aber schon länger her. Bernd Kiefer, heute Fachanwalt für Strafrecht in Fellbach, ist der festen Überzeugung: „Polizisten sind braver geworden, als wir das je waren.“ Staatsanwälte seien heute sehr viel schneller dabei, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten gegen Beamte.

Kiefer erzählt von einem Fall, der sich zu seinen Zeiten als Polizist anders abgespielt hätte: In Stuttgart hat ein Polizeibeamter einen Delinquenten geschlagen, obwohl der schon Handschellen trug. Nicht der mutmaßliche Kriminelle hat den Polizisten angezeigt. Sondern Kollegen des Polizisten haben das getan. Der Beschuldigte ist vom Dienst suspendiert worden. Sofort.

Angst vor Anzeige

Hans-Jürgen Kirstein, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, spricht von einer Entwicklung, „die mich beängstigt“: Sobald ein Bürger lediglich die Behauptung aufstellt, ein Polizist habe ihn ungerechtfertigt hart angefasst oder sonst wie falsch behandelt – schon befindet sich der Polizist in einer Art Wartezustand.

Steht zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung über eine Beförderung im Raum, „droht erst mal ein Stopp für alles“, erklärt Hans-Jürgen Kirstein. Dieses Jahr stehen wieder Beurteilungs- und Beförderungsrunden bei der Polizei an. Wer in die Warteschleife rutscht, harrt lange aus bis zur nächsten Chance.

"Viele Beamte haben Angst vor einer Anzeige gegen sie“

Kann sein, dass ein Polizist deshalb möglichst zuerst Anzeige erstatten will, etwa wegen Beleidigung. Das macht im weiteren Verlauf des Verfahrens „einen großen Unterschied“, sagt Axel Wendler, Richter am Oberlandesgericht a. D. und Lehrbeauftragte an der Uni Tübingen: „Ganz viele Beamte haben Angst vor einer Anzeige gegen sie.“ Weshalb sie ihrerseits geneigt sein könnten, zuerst selbst eine Banalität anzuzeigen. „So spielt sich das Ganze hoch.“

Ein Polizeibeamter hat gute Chancen, dass sich die Justiz seiner Sache annimmt. Verfahren wegen Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten werden in der Regel nicht eingestellt, bestätigt Jan Holzner von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Stuttgart: „Der Grund hierfür ist, dass Polizeibeamte in Ausübung ihres Dienstes und nicht als Privatperson beleidigt werden und insofern grundsätzlich ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht.“

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) geht es in seinem Gesetzentwurf nicht um Beleidigungen. Er spricht davon, dass Polizisten alltäglich brutal attackiert würden, was nicht hinnehmbar sei.