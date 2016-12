Waiblingen Die Roma-Herkunft nicht verstecken

Video: Elma Abazovska, gelernte Krankenschwester und derzeit Studentin für Soziale Arbeit, spricht über ihre Herkunft als Roma.



Mit 15 Jahren kam Elma Abazovska mit ihrer Mutter aus Mazedonien nach Bittenfeld. Nach fast zweijähriger Schulabstinenz lernte sie dort dank „ganz toller Lehrer“, Fuß zu fassen. „Schon nach zwei Jahren hatte ich eine Zwei in Deutsch“, erzählt die 36-Jährige nicht ohne Stolz und bekennt schmunzelnd: „Ich war eine kleine Streberin.“ Sie galt als Mazedonierin – was sie ja auch war. Manchmal wurde sie für eine Türkin gehalten. Doch ihre Roma-Herkunft verschwieg sie, wie so viele ihrer Verwandten, aus Scham und aus Furcht vor Benachteiligungen. Nur gute Freunde weihte sie in das Geheimnis ein. Nachdem sie an der Maria-Merian-Schule in Waiblingen die Mittlere Reife erlangt hatte, machte sie eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und erwarb dazu noch die Fachhochschulreife. Ihren Traum, zu studieren wie ihre Tante Elizabeta Jonuz, die Dozentin an der Uni Köln ist, stellte sie für Ehe und Kind zunächst zurück.

„Ich bin eine deutsche Roma, aber in erster Linie ein Mensch“

Das sollte sich nach der Scheidung ändern. Nach zwölf Jahren als Krankenschwester suchte sie eine neue Herausforderung – und studiert nun im fünften Semester Soziale Arbeit (früher Sozialpädagogik) an der FH Ludwigsburg. Im Zuge des Studiums absolviert die Alleinerziehende derzeit ein Praktikum beim Verein für psychisch kranke Menschen in Winnenden. Nach dem Abschluss werden ihr viele Türen offen stehen, denn Sozialpädagogen sind gefragt. Als die Studenten im Ethikseminar über Sinti und Roma diskutierten, meldete sich Elma Abazovska mutig zu Wort – und „outete“ sich, für alle überraschend. In einer Hausarbeit über „Sinti und Roma in Europa“ forschte sie dann über ihre eigene Herkunft und erfuhr, wie Unterdrückung und Vorurteile entstanden und sich über Jahrhunderte verfestigten. Auf die Frage des Dozenten, wie sie selbst sich sehe, antwortete sie: „Ich bin eine deutsche Roma, aber in erster Linie ein Mensch.“ Das Wort „Zigeuner“ findet sie verletzend, weil es fast immer abwertend gemeint sei.

Denkbar klar weicht Elma Abazovskas Lebenslauf ab von den in der Gesellschaft vorherrschenden Stereotypen. Ganz und gar ungewöhnlich erscheint er ihr nicht. Ihre Familie gehört einer höheren Bildungsschicht an, ein Großonkel schrieb das erste Roma-Alphabet in Mazedonien. „Bildung war uns immer wichtig, und ich war immer von Büchern umgeben.“ Im Zuge ihrer Hausarbeit hat die Leutenbacherin erfahren, dass 25 Prozent der Roma einen akademischen Abschluss haben. Doch viele von ihnen leugneten ihre Herkunft.

Kein Versteckspiel mehr

Die Vorurteile über Roma sind der Studentin vertraut. Historisch rührten sie unter anderem daher, dass der nach Mitteleuropa zugewanderten Volksgruppe, in der viele Familien das Schmiede-Handwerk ausübten, die Mitgliedschaft in den Zünften und damit ihre traditionelle Erwerbsquelle verwehrt wurde. Entgegen der Klischees nennt sie Disziplin, Sauberkeit und Wertschätzung von Bildung als typische Roma-Tugenden. Familien, die nicht sesshaft sind, kennt sie keine. Ihr neunjähriger Sohn Neo, ein höflicher Junge, der Saxofon lernt, im Verein Fußball spielt und die dritte Klasse besucht, hat für seine Zukunft den großen Wunsch: „Ich will einmal eine gute Arbeit haben!“

Elma Abazovska will das Versteckspiel nicht mehr mitmachen – und andere Roma ermutigen, es ihr gleichzutun. Denn in einer Hinsicht hätten sie selbst Schuld daran, dass sich die uralten Vorurteile so hartnäckig halten: Weil sie, trotz längst geglückter Integration und vorzeigbarer Berufskarrieren, ihre Herkunft verschweigen. Und so erfahre die Öffentlichkeit immer nur von negativen Facetten wie Armutsmigration und Kriminalität, die letztlich nur einen kleinen Ausschnitt aus der Realität der Roma in Europa darstellten.