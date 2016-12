Waiblingen Dieb schlägt Autoscheibe ein zvw, 28.12.2016 10:52 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Waiblingen.

Ein Dieb hat am Dienstagabend (27.12.) zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr in Waiblingen aus einem Auto eine Handtasche gestohlen. Der Dieb schlug die Seitenscheibe des Toyota ein, um an die Beute zu gelangen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07181/2040 entgegen.

