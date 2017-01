Waiblingen Diebstahl aus Mercedes ZVW, 12.01.2017 11:26 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Donnerstag zwischen 22:00 Uhr und 24:00 Uhr die Beifahrerscheibe eines in der Fronackerstraße geparkten Mercedes-Benz ein. Daraufhin wurde eine große, schwarze Ledertasche in Kroko-Optik entwendet. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

