Waiblingen Drogenkonsument rastet in Arztpraxis aus

Symbolbild. Foto: houstondwi_photos via Visualhunt.com / CC BY-SA

Ein 30 Jahre alter Drogenkonsument ist am Donnerstag in einer Arztpraxis ausgerastet und auf Polizeibeamte losgegangen. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen, er konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Zuvor war der Mann bereits in der Waiblinger Innenstadt mehrmals aufgefallen.