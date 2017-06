Waiblingen Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Waiblingen-Bittenfeld.

Kurz nach 0 Uhr am Donnerstag beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei junge Männer am Eingangstor eines Gartengrundstücks in der Herzogsgasse zu schaffen machten. Dabei hörte er, wie eine der Personen mit einem Gegenstand gegen das Schloss der Eingangstüre schlug.