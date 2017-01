Waiblingen Einbruch in Ladengeschäft ZVW, 11.01.2017 16:06 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Waiblingen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 18:30 und 08:45 Uhr in ein Ladengeschäft in der Strümpfelbacher Straße in Endersbach eingebrochen. Die derzeit unbekannten Täter verschafften sich auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zugang und durchsuchten die Geschäftsräume. Es wurden Münzgeld und ein Carbon-Mountainbike der Marke Giant im Wert von 2000 Euro entwendet. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt die Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

0