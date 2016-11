Waiblingen Energiewende: Diskussion mit Nina Scheer

Ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz ihres Vaters ein Erfolgsmodell? Nina Scheer, am Mikrofon, diskutiert mit Malte Kreutzfeld, links, Jörg Jasper und Esther Chrischilles. In der Mitte Moderator Rolf Gaßmann, Vorsitzender des Mietervereins im Land. Foto: Habermann / ZVW

Schön gedacht, aber die Wirklichkeit hier im Remstal ist eine andere. Schon während der Diskussion am Podium brandete unten in der Zuhörerschaft immer wieder Gemurmel und Gelächter auf. Speziell dann, wenn die Tochter das Primat des Politischen vor dem Ökonomischen stellte. Denn die Welt, in der wir leben wollen, eben eine atomenergiefreie, die ist nur mit Wertentscheidungen zu haben. Dazu gehört für sie, dass notfalls mit Steuergeld Haushalte unterstützt werden, die die steigende Stromrechnung nicht mehr bezahlen können.

Hernach, als alle schon am Gehen waren, wurde Nina Scheer an der Türe von der Seite angegangen. Ein älterer Herr erregte sich. Er sei neulich von Aalen gen Westen gefahren. Was musste dieser arme Mann sehen, der sicher nicht mit einem Elektroauto unterwegs war? Windräder. „Eine Katastrophe.“

Das Argument mit der „verschandelten Landschaft“

In der Diskussion zuvor mit dem Publikum ist die Wut noch sachlich verpackt worden. Was halte denn die Energiewirtschaft davon ab, konventionelle Kraftwerke, ob Kohle oder Gas, zu modernisieren? Es sei leicht, den Effizienzgrad über Kraft-Wärme-Kopplung auf 40 und 50 Grad zu steigern. Und das für 800 Millionen, und nicht Milliardensummen, die ein leistungsfähiger Windpark verschlinge. Das alles, „ohne die Landschaft total zu verschandeln“.

Malte Kreutzfeld, einer der vier Diskutierenden auf dem Podium, gab die Antwort dazu. Kreutzfeld, Redakteur bei der taz und Buchautor zu den Chancen der Energiewende, konterte: Konventionelle Stromerzeuger effizienter machen, das reiche nicht. Dann könne man den Klimaschutzvertrag von Paris ganz vergessen. Dies sei auch unsinnig, wenn Windkraft und Fotovoltaik inzwischen zu gleichen Preisen Strom erzeugen wie die Altkraftwerke. „Ein Wirkungsgrad von 40 oder 50 Prozent, das langt nicht, das wäre immer noch viel zu viel Kohlendioxid.“