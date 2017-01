Waiblingen Erneut Brandanschlag auf Autohändler in Beinstein?

Feuerteufel in Beinstein unterwegs? Auto brennt auf Hof eines Autohändlers - Gleicher Ort an dem Großbrand vor wenigen Wochen war Foto: www.7aktuell.de | Simon Adomat

Waiblingen.

Bei einem Autohändler in der Sandwiesenstraߟe in Waiblingen-Beinstein hat in der Nacht zum Sonntag erneut ein Auto gebrannt. Die Spurensicherung ist am Sonntagvormittag vor Ort. Gegen 2 Uhr hatte dort ein Auto in Flammen gestanden.