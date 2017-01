Waiblingen Essen vergessen: Großaufgebot rückt aus ZVW, 22.01.2017 08:50 Uhr

Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen (22.1.) mit einem Großaufgebot ausgerückt. Doch in einer Einrichtung betreuten Wohnens hatte lediglich jemand ein Essen auf dem Herd vergessen. Foto: SDMG

Waiblingen.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Sonntagmorgen (22.1.) gegen 8 Uhr mit einem Großaufgebot in die Beinsteiner Straße in Waiblingen ausgerückt - konnten aber bald wieder abrücken. Auslöser für den Alarm war ein Essen gewesen, das jemand auf dem Herd vergessen hatte. Weil es sich beim betroffenen Objekt um betreutes Wohnen handelte und es heiß, dort brenne es, rückte die Feuerwehr zur Sicherheit mit großem Aufgebot aus. Es reichte dann, die Küche zu belüften; danach rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

0