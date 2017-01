Waiblingen/Fellbach Zwei Einbrüche: Die Polizei sucht Zeugen

Waiblingen. Die Urlaubsabwesenheit der Bewohner nutzte über die Feiertage ein Einbrecher aus, um in der Neustädter Straße in eine Erdgeschosswohnung einzubrechen. Die Täter drückten ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Sie entwendeten Bargeld und mehrere Uhren. Hinweise zur Tat zwischen dem 22. Dezember und dem 3. Januar erbittet die Polizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 / 950-422.

Fellbach.

Gestern wurde ebenfalls ein Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "Im Keiferel" gemeldet. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet.Nach bisherigen Ermittlungen blieb der Dieb bei seiner Suche nach Wertgegenständen erfolglos. Hinweise zur Tat, die am Dienstag (3.1.) zwischen 12.15 Uhr und 17.45 Uhr in der Straße Im Keiferle verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 / 57720 entgegen.