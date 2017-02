Waiblingen BILDER: Feueralarm in Seniorenresidenz

Waiblingen.

Große Aufregung am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Seniorenresidenz in der Waiblinger Fronackerstraße: Feueralarm. Die Wehr rückte aus - sie bekam dann allerdings gar nichts zu tun. Auf einem Balkon im fünftenStock war ein kleines technisches Gerät in Brand geraten, die Flammen griffen nicht auf das Zimmer über, und jemand aus dem Haus bannte die Gefahr per Feuerlöscher, sodass die Aufgabe der Feuerwehr nach ihrer Ankunft sich darauf beschränkte, endgültig Entwarnung zu geben.