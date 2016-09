Waiblingen Feuerwehreinsatz wegen Bratpfanne bkl, 28.09.2016 20:50 Uhr

Angebranntes Essen, eine gesperrte Dammstraße und reichlich Feuerwehr gab es am Mittwochabend in der Waiblinger Innenstadt. Foto: Benjamin Beytekin

Waiblingen. Wegen einer rauchenden Bratpfanne ist es am Mittwochabend in der Dammstraße in Waiblingen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Es gab laut Polizeiangaben keine Verletzten und auch keinen größeren Sachschaden. Der Bewohner hatte seine Wohnung verlassen und dabei die Pfanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Die Polizei wurde von der Rettungsleitstelle um 20.07 Uhr informiert. Im Einsatz waren ein Löschzug der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt.

