Waiblingen Fontalzusammenstoß: 50 000 Euro Schaden, ein Verletzter ZVW, 04.01.2017 09:29 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Am Dienstag gegen 19.10 stieß auf der Westumfahrung im Bereich der Schmidener Straße ein 28-jähriger BMW-Fahrer frontal mit einem 53-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Der BMW-Fahrer hatte beim Linksabbiegen in Richtung Remstalstraße (K 1910) den entgegenkommenden Mercedes übersehen. Er wurde beim Unfall leicht verletzt und von einem Rettungsteam erstversorgt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 50 000 EUR.

