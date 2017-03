Waiblingen.

Eine 50-jährige Fußgängerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Waiblingen schwer verletzt worden. Eine 59-Jährige fuhr mit ihrem Ford Focus gegen 17.15 Uhr aus der Marktgarage am Alten Postplatz aus und wollte Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei musste sie den Fußgänger- und Radweg queren und übersah die Passantin, die bei dem Zusammenstoß einen Knochenbruch erlitt und ins Krankenhaus gebracht werden musste.