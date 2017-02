Waiblingen Gaffer: Die Lust am Leid des anderen

Das Bild ist in Sachsen-Anhalt nach einem Unfall auf einer Autobahn entstanden. Foto: Jan Woitas / dpa

Waiblingen. Es graut ihnen vor nichts. Sie filmen an Unfallorten Tote in zerstörten Autos, klettern auf Rampen von Rettungswagen und starren ins Innere, schieben ihre Kinder in Reihe eins. Einsatzkräfte haben es zu Zeiten, da jeder mit dem Handy filmt und fotografiert, mit weitaus mehr und weitaus frecheren Schaulustigen zu tun als früher.