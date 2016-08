Waiblingen Gartenzimmer mit Eisenbahn

Video: Bei Regina Fischer und Thomas Ströhlein im Garten

Es ist ein kleiner Garten von einer Erdgeschoss-Wohnung. Doch wer vom Wohnzimmer in den Garten von Regina Fischer und Thomas Ströhlein tritt, weiß gar nicht, wohin er zuerst schauen soll. Im Zentrum des Gartens steht eine japanische Zierkirsche. Drum rum fließt ein kleiner Bach, in dem zwei kleine Springbrunnen plätschern. Neben der Terrasse haben die Gartenbesitzer eine Pergola gebaut, davor laden auf einem Holzdeck zwei Liegen zum Entspannen und Lesen ein. Ein kleiner Weg führt zu einem Grillplatz mit einem Bänkchen und weiter zu einem Pflanzbeet mit Rosen, Bambus und einem Mandelbaum. Das Wasser plätschert, es rauscht – und es tuckert. Denn durch den ganzen Garten kreist auf rund 50 Metern Schienen eine veritable Eisenbahn. Die schwarze Lokomotive mit vielen Anhängern ist eine Lehmann-Gartenbahn (LGB) und nach Angaben ihres Besitzers exakt der Eisenbahn nachgebaut, die vor mehr als 100 Jahren den Brocken hinaufgeschnauft ist.

In zehn Jahren zum Gartenzimmer

Rund zehn Jahre hat es gedauert, aus der schlichten Terrasse und dem angrenzenden Rasenstück den Wohlfühlgarten der Familie zu machen. „Angefangen hat es auf der Terrasse“, erinnert sich Regina Fischer. Der Sitzplatz war mit den Jahren uneben geworden und sollte ein anderes Outfit bekommen. Weil aber nicht mehr alles nur gerade und rechteckig aussehen sollte, ersetzte die Gartenbesitzerin zunächst einzelne Platten mit Erde und Frühjahrsblühern – der provisorische Anfang für die Umgestaltung war gemacht. „Später haben wir den ganzen Sitzplatz angehoben und die Fläche neu gemacht.“ Dann folgte der kleine Teich, der wenig später schon wieder vergrößert wurde. Die Zierkirsche wurde gesetzt und ist seitdem immer größer geworden. Durch den Garten wurde der Weg angelegt, der Bereich an der Straße nach und nach umgestaltet. Bei Letzterem handelt es sich um eine Gemeinschaftsfläche, die von Regina Fischer liebevoll gepflegt und mit Kontoniaster, Rosen und Bambus bepflanzt wird. Manches darf aber auch einfach wachsen, wie es will: „Geordnete Wildnis“ nennt das die Gartenbesitzerin.

Sie hat den grünen Daumen, er kümmert sich ums Grobe

Dass der Garten Arbeit und Spaß macht, finden die beiden gleichermaßen. Wobei die Arbeitsteilung im Hause Fischer /Ströhlein ganz klassisch ist: Sie kümmert sich um die Pflanzen und um die Gestaltung. Einen grünen Daumen bescheinigt ihr Mann ihr liebevoll. Er dagegen ist fürs Grobe zuständig und fürs regelmäßige Gießen dieser geordneten Wildnis.

Die Liebe zu den Minieisenbahnen hat Thomas Ströhlein übrigens im Blut. „Mein Vater war Eisenbahner, er hat mir die Liebe eingeimpft.“ Irgendwann hatte der passionierte Modelleisenbahn-Sammler Thomas Ströhlein dann aber die Idee, seine Liebe zu den Minizügen nicht nur in der Vitrine, sondern auch im Garten auszuleben. „Ich habe meine Partnerin gefragt, ob wir eine Gartenbahn integrieren könnten.“ Die war sofort einverstanden - unter der Voraussetzung allerdings, dass Bahn und Schienen nicht den ganzen Garten dominieren sollten: Schienen und Eisenbahn sollten integriert werden und gleichsam mit dem Garten fließen, war Regina Fischers Maßgabe. Überhaupt kann die selbstständige Yogalehrerin mit dem Hobby ihres Partners sehr gut leben: „Ich finde es lustig. Und es hat was Beruhigendes, wenn die Bahn vorbeituckert.“

Ein Ort der Erholung und Entspannung

Seit einem Jahr ist der kleine Garten in Beinstein nun fertig - und die Familie ist glücklich in ihrem „Gartenzimmer“. „Wir verbringen viel Zeit im Garten“, versichern Regina Fischer und Thomas Ströhlein unisono. Und das nicht nur im Sommer. „Mit oder ohne Jacke, sobald es möglich ist.“ Ein Ort der Entspannung und der Erholung ist das Grün für Regina Fischer, die in Korb ihre Yogakurse gibt. „Ich versuche die Natur als Beispiel zu nehmen und den Garten als Kraftquelle.“ Energietanken kann auch ihr Lebensgefährte Thomas Ströhlein am besten im Garten: Auf den Holzliegen die Seele baumeln lassen, die Natur genießen und dabei ein Buch lesen: Das ist Entspannung pur.