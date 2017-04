Waiblingen Gemeinderat braucht mehr Mut für Entscheidungen

Kommentar von Jutta Pöschko-Kopp, Leiterin Stadtredaktion Waiblingen

Diese Sitzung war keine Sternstunde des Planungsausschusses. Anstatt sich mit den Vorschlägen der Stadtverwaltung für die künftige Stadtentwicklung in Waiblingen-Süd inhaltlich ernsthaft auseinanderzusetzen, wurde schon vor der Debatte ängstlich eine Bürgerinformationsveranstaltung eingefordert. Eine Kita, Wohnungen, eine Schulturnhalle, ein Bürgerhaus, ein Jugendhaus, all das könnte in der Neuen Mitte beim Röte-Park einmal verwirklicht werden. Über die Planungsvarianten wollte das Gremium aber partout nicht diskutieren.

Verunsicherung beim Gemeinderat

Er wolle keine Festlegung, damit sich die Bürger nicht an der Nase herumgeführt fühlen: Diesen Satz von Siegfried Kasper muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie verunsichert muss der Gemeinderat eigentlich sein, wenn er davor zurückschreckt, die Linien der Kommunalpolitik vorzugeben? Denn genau das ist seine Aufgabe, wenn er sich nicht selbst überflüssig machen will. Es ist Sache der Verwaltung, Vorschläge zur Entwicklung in der Stadt zu machen. Und es ist Auftrag des Gemeinderats, darüber zu entscheiden. Bürgerbeteiligung ist im Rahmen jedes Bebauungsplanverfahrens vorgesehen, doch das Verfahren muss der Gemeinderat schon selbst auf den Weg bringen. Diese Verantwortung nimmt ihm keiner ab. Er muss sie im Sinne aller übernehmen – auch all jener, die sich bei keiner Bürgerbeteiligung je zu Wort melden werden. Viele Familien von Kindern zum Beispiel, die einen Kindergarten dringend brauchen. Oder Menschen, die auf eine günstige Wohnung angewiesen sind.

Brief der Big Süd

Die Bürgerinteressengemeinschaft (Big Süd) bezweifelt in einem Brief an den Gemeinderat, dass ein so großer Kindergarten im Quartier gebraucht wird. Na und? Der Bedarf für eine Kita ist längst ermittelt. In dieser werden nicht nur Kinder aus Waiblingen-Süd betreut werden, auch wenn das manche dort gern hätten. Zur Erinnerung: Es war der Gemeinderat, der einen Kindergartenbedarfsplan beschlossen hat, in dem eine neue Kita dringend gefordert wird. Es war der Gemeinderat, der für einen Schulentwicklungsplan stimmte, in dem genau die Turnhalle festgehalten wird, die nun realisiert werden soll. Es war genau dieses Gremium, das für den Flächensuchlauf votierte, weil dringendst Wohnungen gebraucht werden. Doch all das scheint das Gremium im Zweifel zur Diskussion stellen zu wollen.

Was kommt als nächstes?

Mit Verlaub: Wenn der Rat jetzt schon fragt, ob die Bürger einen Kindergarten oder Wohnungsbau akzeptieren können, was fragt er als Nächstes? Stellt er dann auch die nächste Kanalauswechslung zur Diskussion? Dem Bittenfelder Horst Jung, der sich so sehr gegen den Wohnungsbau an der Schulstraße wehrt, müssen die Ohren geklingelt haben, als Sabine Wörner auf die Frage von Baubürgermeisterin Birgit Priebe antwortete, auch den Plan, an dieser Stelle Wohnungen zu bauen, gegebenenfalls aufzugeben. Doch damit schafft der Rat keine vorausschauende Politik, wohl aber eine ungute Erwartungshaltung. Nicht jeder kann sich durchsetzen, nicht überall sein eigenes Süppchen kochen, doch um das zu akzeptieren, muss die politische Linie klar sein. Bedenken, Vorschläge, Anregungen möglichst vieler Beteiligten aufzunehmen und ernsthaft zu prüfen, all das ist willkommen und nötig im Sinne einer guten Diskussionskultur. Doch entscheiden muss der Gemeinderat. Und, ja, das muss er sich auch trauen.

Sinnvolle Stadtverwaltung braucht Mut

Es ist richtig: Die ehrenamtlichen Räte müssen immer mehr einstecken. Der Ton wird rauer, auf der Straße, auf dem Wochenmarkt, in Mails und in Leserbriefen. Immer öfter müssen sich die Räte, die viel Zeit für ihr Amt opfern und dieses nach bestem Wissen ausüben, von Bürgern attackieren lassen, die ihre partiellen Interessen durchboxen wollen. Das ist schade und es ist hart. Aber ohne Mut wird (Kommunal-)Politik nicht zu machen sein. Wenn der Gemeinderat vor jeder Entscheidung erst die Bürger hören will (nebenbei: Wer genau ist damit überhaupt gemeint?), wird die ganze Stadtverwaltung lahmgelegt. Das wäre das Ende jeder sinnvollen Stadtentwicklung.

Sich kundig machen, diskutieren und dann auch entscheiden, das darf der Gemeinderat und das muss er. Genau dafür ist das Gremium demokratisch gewählt worden. Von Bürgern, die sich im Zweifel bei der nächsten Wahl auch für andere Kandidaten entscheiden oder – auch das wäre eine Alternative – selbst kandidieren können. So läuft das. Alles andere schafft Frust - auf allen Seiten.