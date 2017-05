Waiblingen Gemeinderat: Frieder Bayer nimmt Abschied

Im Video: Frieder Bayer aus Waiblingen geht für drei Monate nach Sansibar.

Eigentlich hat Frieder Bayer (60) schon immer Politik gemacht. Als Jüngster von vier Brüdern hörte er mit viel Interesse zu, wenn die großen Brüder mit dem Vater diskutierten. In den 70er Jahren engagierte er sich in der Jugendhausbewegung, war regelmäßig Gast in der Villa Roller in Waiblingen und in der Zehntscheuer in Beutelsbach und später fünf Jahre Sprecher des Dachverbands der Jugendzentren. „Da bin ich viel rumgekommen“, erinnert er sich. Schade, dass er neulich keine Zeit hatte, als der Kernener Gemeinderat Ebbe Kögel zum 40. Jahrestag der Stettener Hausbesetzung lud: „Da konnte ich nicht“, sagt Bayer. „Da hatte ich Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke.“

Ganz bürgerlich ist er nie geworden

Was für ein Aufstieg. Vom Jugendhaus-Revoluzzer in den Aufsichtsrat: Wär’s ein anderer als Frieder Bayer – der Hüne mit dem wilden Bart, den Birkenstocklatschen und den riesigen selbst gestrickten Pullovern – man könnte auf die Idee gekommen, da habe sich einer über die Jahre zum Bourgeois entwickelt. „Nein, ich bin noch nicht ganz bürgerlich“ geworden“, versichert Frieder Bayer, aber betonen müsste er das eigentlich nicht. Talauenbeweidung, Jugendfarm, grünes Klassenzimmer: Er ist und bleibt ein Öko. Konsequent ist auch sein neues Projekt, dem er sich ab November verschrieben hat: Auf der Insel Sansibar wird er Aktionen und Projekte mit Permakultur, Recycling und einem grünen Klassenzimmer auf die Beine stellen.

Sein „Sozialprojekt“

Frieder Bayer, der Grüne aus tiefstem Herzen, hat die Natur für sich schon früh entdeckt. Er machte eine Lehre als Landschaftsgärtner, schloss die Technikerschule ab und machte sich Mitte der 80er Jahre selbstständig. Sein Traum war ein Kollektivbetrieb. Im Remstal habe er dafür aber keine Mitstreiter gefunden, bedauert er. Eine Zeit lang lebte und arbeitete er auf dem alternativen Finkenhof im Allgäu, bis es ihn zurück ins Remstal zog. Er startete das, was er heute sein „Sozialprojekt“ nennt: ein gemeinsames Unternehmen mit Drogenabhängigen. Acht Jahre hielt er durch, bis sie an ihre „finanziellen Grenzen“ stießen, wie er es rückblickend formuliert.

Ideen werden vom Alltag gefressen

1983 trat Frieder Bayer bei den Grünen ein. Jahr für Jahr kandidierte er ruhig und beharrlich für den Kreistag. Gewählt wurde er nicht, statt seiner saßen zuerst Siggi Bayer und dann Alfonso Fazio im Kreistag. Dann kandidierte er auf der Alternativen Liste für den Gemeinderat und rückte 2008 für Hanne Schnabel ins Gremium nach. Viel Zeit verbracht hat er seitdem mit Sitzungen und Satzungen, Diskussionen und Disputen, Abstimmen und Abnicken. Und festgestellt, dass man „mit brutal vielen Ideen startet, irgendwann aber vom Alltag im Gemeinderat aufgefressen wird“. Ob man von innen oder von außen mehr bewegen kann, darüber hat er neulich auch lange mit Ebbe Kögel diskutiert. Viel zu alt findet er das Gremium, das doch eigentlich ein Querschnitt der Bevölkerung sein sollte. „Das Problem ist, wir sind nicht nur an Lebensalter alt, sondern auch, weil man zu lange drin sitzt“, analysiert er. Nicht immer war er auch mit seiner eigenen Fraktion ganz einer Meinung. So gefiel ihm schon von Berufs wegen die Idee eines grünen Hochhauses, wie er zumindest anfangs auch ein Befürworter der Remstal-Gartenschau war. Heute bedauert er, dass nichts wirklich Verbindendes entstanden sei, sondern 16 Einzelschauen. Die Gartenschau in Schwäbisch Gmünd sei so erfolgreich gewesen, weil’s eine Mitmach-Schau war, findet er: „Das hat man nicht rübergebracht.“

Bayer fühlte sich ausgebrannt

Flächensuchlauf, Kindergartengebühren, Kunstlichtung, dazu seine Mitgliedschaft bei der IHK-Vollversammlung: Die Arbeit empfand er mehr und mehr als Belastung. Bis er sich im vergangenen Jahr total ausgebrannt gefühlt habe. Nicht nur wegen der drei Monate in Sansibar gibt er sein Mandat ab, sondern auch weil er „den Kopf wieder frei haben wollte für was Neues“. Was könnte da besser sein als ein Projekt auf der Trauminsel Sansibar vor Tansania, zumal er sich freut, dass ALi-Frau Iris Förster seine Nachfolgerin wird. Was er ihr wünscht? „Dass sie es schafft, das umzusetzen, was sie sich vorgenommen hat“, sagt er vergnügt. „Gute Nerven. Und Humor. Damit lebt es sich leichter.“