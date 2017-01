Personensuche in Waiblingen fordert Groߟeinsatz: Eine vermisste Frau wurde von einem Polizeihubschrauber gesucht - Sucheinsatz in der Rems. Foto: www.7aktuell.de | Simon Adomat

Waiblingen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erforderte in Waiblingen eine Personensuche nach einer vermissten Frau einen Großeinsatz: Ein Hubschrauber der Polizei war in der Luft und mehrere Streifen beteiligten sich an der Suche.