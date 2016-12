Waiblingen Haben Sie gute Vorsätze für 2017

Oberbürgermeister Andreas Hesky ist pragmatisch: „Der Beruf des Oberbürgermeisters lässt es kaum zu, sich gute Vorsätze für das neue Jahr geben zu können. Das ist zumindest meine Erfahrung aus fast 25 Jahren in einem Wahlamt. Mein Tagesablauf ist zumeist fremdbestimmt, so dass ich mich eher noch mehr unter Druck setzen würde, wenn ich mir gute Vorsätze geben würde, die ich meist nicht einhalten kann. Einen Vorsatz habe ich allerdings: Jahr für Jahr nehme ich mir vor, mehr auf meine Familie und mich zu achten – was aber auch nur selten gelingt.“ Foto: Büttner / ZVW