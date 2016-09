Waiblingen-Hohenacker Brand im Keller: Haus evakuiert

Ein brennender Wäschetrockner hat am Donnerstag um 21.45 Uhr einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Trockner brannte im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erbachstraße in Waiblingen-Hohenacker. Mit vier Fahrzeugen und 38

Feuerwehrleuten kam die Wehr zum Brandort und löschte das Feuer schnell. Wegen des Rauchs wurde das ganze Mehrfamilienhaus evakuiert, so dass um 22 Uhr rund 15 Hausbewohner auf der Straße standen. Rettungsdienste waren mit drei Fahrzeugen und einigen Einsatzkräften vor Ort.