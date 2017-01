Waiblingen-Hohenacker Frau von Pakettransporter erfasst

Waiblingen-Hohenacker.

An der Ecke Hofstetterstraße/Herrenhaldenstraße ist am Dienstag eine Frau von einem DHL-Trasporter erfasst worden. Der Paketwagen fuhr rückwärts gegen die 77-Jährige, die auf der Straße lief. Nach eigenen Angaben konnte der Paketbote die Frau auf dem Monitor seiner Rückfahrkamera nicht sehen. Die Frau ging zu Boden und geriet unter den Transporter. Gleich nach dem Unfall kam ein Anwohner mit einem Wagenheber zu der Unfallstelle und versuchte die Frau zu retten. Inzwischen trafen die Rettungskräfte ein und ein Notarzt kümmert sich nun um die in Lebensgefahr schwebende Frau. Ein Hubschrauber ist im Anflug, um die Schwerverletzte in ein Krankenhaus zu bringen.