Waiblingen „Ich liebe dich, schick’ bitte Geld“

Insgesamt 330 000 Euro überwies die Frau in mehreren Teilbeträgen. Sie hatte geglaubt, auf einer Internetplattform den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Dabei hatten Verbrecher lediglich eine virtuelle Kunstfigur erschaffen, die Frau bis zum Geht-nicht-mehr eingelullt und schließlich geschröpft. Immerhin konnte die Kripo einen Teilbetrag von 55 000 Euro für die Betroffene zurückholen.

Um Fälle wie diesen kümmert sich Heike Seitzer. Sie leitet innerhalb des Polizeipräsidiums Aalen die Kriminalinspektion 3 für Wirtschaftskriminalität und Korruption. Bei ihr landen öfter Anzeigen von Frauen als von Männern – was aber nichts heißen muss. Männer zögern erfahrungsgemäß eher, zur Polizei zu gehen, wenn sie merken, sie sind übers Ohr gehauen worden. Das Dunkelfeld dürfte groß sein. Die Zahl der angezeigten Fälle bewegt sich pro Jahr im mittleren zweistelligen Bereich, sagt Heike Seitzer. Sie kennt Fälle, da Geschädigte ihr gesamtes Vermögen verloren oder sich tief verschuldet haben, um der vermeintlichen großen Liebe aus der angeblichen Klemme zu helfen.

Die Täter sitzen meist im Ausland

„Die Opfer stehen durchaus im Leben“, sagt Seitzer – und trotzdem fallen sie auf die Masche herein, weil die Betrüger sehr geschickt vorgehen. Das Internet bietet ihnen ideale Bedingungen. Auf Partnerbörsen treten sie mit geklauten Fotos auf, suchen gezielt nach geeigneten Opfern, grasen andere Kanäle wie Facebook, Instagram oder LinkedIn nach Infos ab. Am Ende wissen sie eine Menge über ihr Gegenüber – und docken gezielt an dessen Hobbys, religiöser Orientierung oder auch an Schicksalsschlägen an. Dann wird behauptet, etwas Ähnliches erlebt zu haben, die Mails klingen sehr persönlich und zugewandt, es wird eine zum Opfer passende Lebensgeschichte und Berufslaufbahn erfunden – und schnell fühlt sich das Opfer so gut verstanden wie von niemandem zuvor. Zuverlässig poppt jeden Morgen im Mailpostfach eine liebevolle Nachricht auf, mittags und abends folgen weitere Nettigkeiten. Es stellt sich eine „emotionale Abhängigkeit ein“, beschreibt Heike Seitzer das Phänomen. Die Betrüger spielen gekonnt auf der Klaviatur der Gefühle, nutzen schamlos die Sehnsucht des Menschen nach Zuneigung, Aufmerksamkeit und Verständnis aus.

Die Täter sitzen meist im Ausland. Ein deutscher Staatsangehöriger nigerianischer Herkunft ist der Polizei vergangenes Jahr ins Netz gegangen, nachdem er als Kurier aufgetreten und von einer 55-jährigen Fellbacherin insgesamt 110 000 Euro entgegengenommen hatte. Im Zuge einer fingierten Geldübergabe nahm die Polizei den Mann fest. Er gehörte einer in Ghana ansässigen Tätergruppe an. Der Mann ist vor ein paar Tagen in einer Berufungsverhandlung zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Die Frau aus Fellbach hatte zuerst ihre Ersparnisse herausgerückt und dann einen Kredit aufgenommen. Ihre Bank schöpfte Verdacht und informierte die Polizei.

Immer wieder sind es Banken, die den Braten riechen

Nicht selten sind es Kreditinstitute, die wegen auffälliger Auslandsüberweisungen stutzig werden. Für die Betroffenen selbst bricht dann eine Welt zusammen, berichtet Heike Seitzer: Sie können einfach nicht glauben, dass ihre große Liebe ausschließlich in ihrer Fantasie existiert – und das ganze Geld weg ist.

Hinterher ist man immer klüger. Im Rausch der Gefühle sind Menschen indes bereit, vieles zu glauben. Die Täter tischen abenteuerliche Geschichten auf: Im Fellbacher Fall gab der virtuelle Geliebte an, als Kommandeur einer amerikanischen Spezialeinheit in Syrien zu kämpfen. Er behauptete, für eine Notoperation seiner Tochter Geld zu benötigen.

„I love you so much, please send me the money“

Sind Männer die Opfer, kommen Fotos von wunderhübschen, neckisch gekleideten jungen Frauen zum Einsatz, oder eine angebliche Ärztin aus Osteuropa glänzt mit gutem Englisch, kann aber aus diversen Gründen das Geld für den Flug nach Deutschland nicht aufbringen. Oder man hat ihre Kreditkarte geklaut, und nun sitzt sie im Hotel fest, lügt sie. Oder sie hatte einen schweren Unfall. „I love you so much, please send me the money“ (Ich liebe dich so sehr, bitte schick mir das Geld) – dieser Satz folgt oft den Lügen, sagt Heike Seitzer.

Stellen die Betrüger fest, dass bei ihrem Opfer kein Geld zu holen ist, schwenken sie eventuell um und nutzen es für Geldwäsche-Zwecke. In solchen Fällen bittet der Internet-Geliebte, einen Betrag zwischenzulagern und diesen später weiter zu überweisen. Wer nicht aufpasst, kann auf diese Weise selbst ungewollt zum Straftäter werden. In jedem Fall rät Heike Seitzer zum schnellen Gang zur Polizei.

