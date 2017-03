Waiblingen Im Zweifel Finger weg von Pfefferspray

Waiblingen. Nach den massenhaften sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015 in Köln rüsteten Frauen auf. Pfeffersprays waren zeitweise ausverkauft, die Zahl der Erlaubnisscheine für Schreckschusswaffen schnellte in die Höhe. Die Polizei sieht das kritisch. Nicht nur um Selbstbewaffnung ging es im zweiten Teil des Gewaltschutzseminars der Polizei.