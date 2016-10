Waiblingen Katastrophenalarm: Ein Defekt an der TAL-Pipeline

18 Feuerwehren mit 390 Einsatzkräften wurden am Donnerstag zu einer unangekündigten Übung alarmiert. Foto: SDMG

Video: SMDG

Zum Glück ist das Szenario nur eine großangelegte Übung. Unangekündigt wurden am Donnerstag 390 Einsatzkräfte alarmiert.

Um 17 Uhr trifft der Führungsstab im Landratsamt Waiblingen zusammen. Bald darauf rücken die Teams von 18 Feuerwehren aus.

390 Feuerwehrmänner- und Frauen müssen die Pipeline ablaufen, um nach der Schadensstellen zu suchen und Ölsperren an Flüssen und Bächen errichten. Am Ende sind sie erfolgreich. Die Zusammenarbeit klappt. Kreisbrandmeister René Wauro und die Regierungsvizepräsidentin Dr. Alexandra Sußmann sind zufrieden.



Weitere Informationen folgen.