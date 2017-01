Waiblingen Kein Luxuswohnen im Öko-Hochhaus

Die Pleite des Gewa-Towers hatte jeder im Hinterkopf, als am Dienstagabend im Planungsausschuss die drei überarbeiteten Siegerentwürfe des grünen Hochhauses auf der Korber Höhe vorgestellt wurden. Allen drei Siegerentwürfen gemeinsam waren die hochwertige Architektur und die durchdachten Grünkonzepte, die nach den Anregungen in der November-Sitzung teilweise nochmals überarbeitet worden waren. Dementsprechend wenig hatten die Räte an den Planungen auszusetzen, dementsprechend groß war aber das Interesse an der Wirtschaftlichkeit der Projekte.

Ein Gesamtinvestor soll’s billiger machen

Hatten Projektentwickler Terragon und Architekt Eike Becker aus Berlin im November noch auf 77 Zwei- oder Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen gesetzt, sah deren überarbeitete Planung nun eine Mischung kleiner und größerer Wohnungen zwischen 55 und 110 Quadratmetern vor. Die verschiedenen Grundrisse auf den Etagen könnten so gestapelt werden, dass ein auf Waiblingen abgestimmter Mix angeboten werden könne, versicherte der Architekt. „Was unsere Architektur besonders macht, sind die versetzten Balkone“, warb er für sein Konzept. Dadurch werde der Wind verlangsamt und über den Balkonen entstünden zweigeschossige Bereiche, so dass die Pflanzen in die Höhe wachsen können. „Die Architektur ist stimmig“, gab ihm CDU-Chef Siegfried Kasper Recht. Zweifel meldete er angesichts des prognostizierten Durchschnittspreises von 4050 Euro an. Er könne sich nicht vorstellen, wie bei diesem Preis die vorgestellte Qualität erzielt werden könne, sagte Kasper. „Diese Kalkulation ist für mich nicht nachvollziehbar.“ Möglich wird der Preis nach Angaben von Terragon-Geschäftsführer Michael Held durch einen Gesamtinvestor, der das ganze Hochhaus für etwa 18 Millionen Euro erstellen und dann vermieten soll. Damit spare man sich die Vertriebskosten, der Quadratmeterpreis werde günstiger. Eine Fertigstellungsgarantie mit einer Bankbürgschaft wollte Held nicht abgeben, „eine harte Finanzierungszusage“ müsse ausreichen.

Bei zwei Millionen will ein Remstäler ein frei stehendes Haus

Von Einzelverkauf geht das regionale Bewerberteam, Projektbau Pfleiderer aus Winnenden und die KAB-Architekten, aus. „Die Stadt möchte ein hochwertiges Klientel“, sagte Klaus-Martin Pfleiderer. Von Anfang an habe sein Team die Antwort auf alle Fragen zum Öko-Hochhaus gehabt. Die Kreisbau sei bereit, die Verwaltung zu übernehmen, die Kreissparkasse habe eine Finanzierungszusage gegeben. Auf Nordwohnungen wurde verzichtet, alle Wohnungen wurden von der B14 abgewandt und bekommen zwölf bis 18 Quadratmeter große Südbalkone mit Glasbrüstungen. Der errechnete Durchschnittspreis pro Quadratmeter: 5700 Euro. Deutlich geringer als beim Gewa-Tower sind nach Meinung von Architekt Frank Berner die Risiken auf der Korber Höhe: Die Lage am Ortsrand, angeschlossen an ein Wohngebiet sei besser, die Wohnungsgrößen seien marktgängig: „Bei uns kostet die teuerste Wohnung unter 800 000 Euro. Wenn ein Remstäler zwei Millionen ausgibt, will er keine Wohnung, sondern ein frei stehendes Haus.“

Mit dem Bau beginnen will Projektbau Pfleiderer, wenn 40 Prozent der Wohnungen über alle Etagen verkauft sind: Diese Quote fordere auch die Kreissparkasse. Ab 21 verkauften Wohnungen könne er auch eine Vertragserfüllungsgarantie abgeben, stellte Pfleiderer in Aussicht: „Wenn wir bauen, braucht es aber eine breite Mehrheit im Gemeinderat.“

Ähnliche Verkaufspreise stellte auch Andreas Engelhardt, Vorstandsvorsitzender der GWG, der zusammen mit dem Architekturbüro Steinhoff/Haehnel im Rennen ist, in Aussicht. „Wir sehen Käufer, die mit Anspruch an das Gebäude rangehen.“ Es sei nicht billig, so hoch zu bauen, und Ökologie koste Geld. Eine Vorverkaufsquote von 40 Prozent gebe der Stadt die notwendige Sicherheit. Architektonisch setzt Haehnel auf einen flexiblen Grundriss, der sich dem Markt anpassen lässt. Alle Wohnungen mündeten in Terrassen, die über Eck angelegt sind. Je nach Wohnungsgröße sei ein Umblick von mindestens 180 Grad möglich. Durch Baumodule solle schnell gebaut werden können. Die Metallbrüstungen mit organischer Wellenform sind perforiert, damit Pflanzen hindurchwachsen können.