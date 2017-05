Waiblingen Kostenloses WLAN in der Innenstadt

Als ersten Schritt in Richtung „Smart City“ bezeichnete der Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky das kostenlose WLAN in der Innenstadt bei dessen offizieller Inbetriebnahme am Montag. Es sei ein wichtiges Marketinginstrument und biete neue Perspektiven, insbesondere für den Ausbau touristischer Angebote. „Nun können wir den Besuchern hier bei uns einen kostenfreien Internetzugang anbieten“, so der Oberbürgermeister. Gerade für Bürger aus Ländern außerhalb der EU sei dies wichtig, deren Telekommunikationsnetze hierzulande oft nicht ausreichend abgedeckt seien. Dem obersten städtischen Wirtschaftsförderer, Marc Funk, zufolge könnte das neue WLAN auch während der Remstal-Gartenschau den Zugang zu den Attraktionen erleichtern.

Insgesamt 16 Zugangspunkte an drei Orten

Abgedeckt werden sollen große Teile der Innenstadt – von der Galerie Stihl über den Marktplatz bis zum Alten Postplatz, inklusive der Verbindungsstraßen. Gewährleisten sollen dies insgesamt 16 sogenannte Access Points. 14 davon sind bereits installiert, zwei weitere an der Galerie Stihl sind geplant. Angebracht sind die Antennen möglichst unauffällig: vorrangig an Laternenmasten sowie an Häuserfronten. Zu jedem Access Point führt eine Glasfaserleitung, dies soll Übertragungsraten von bis zu zehn Megabit pro Sekunde ermöglichen (siehe Infobox). Je Zugangspunkt können 500 Nutzer gleichzeitig ins Netz gehen – auch bei großem Andrang soll es also nicht abstürzen. „So erhalten wir eine sehr gute Netzabdeckung trotz der verwinkelten Altstadt“, erläuterte Ulf Möhring von der Unitymedia, der das Projekt vorstellte. Das Unternehmen (ehemals Kabel BW) war nach einer Ausschreibung von den Stadtwerken Waiblingen mit der technischen Umsetzung beauftragt worden. Initiator des Projekts ist die Stadt Waiblingen.

Kleine Panne kurz vor dem Startschuss

Gekostet hat die Einrichtung des freien WLANs dem Leiter der Stadtwerke Frank Schöller zufolge insgesamt rund 30 000 Euro. Dieses Budget war bereits im Haushalt 2016 für die Wirtschaftsförderung eingeplant worden. Obwohl es schwierig gewesen sei, habe man es einhalten können, so Schöller weiter. „Wir haben zum Beispiel die für die Glasfaseranschlüsse notwendigen Tiefbauarbeiten mit anderen Projekten koordiniert, um Kosten zu sparen.“

Alle Beteiligten lobten die gute Zusammenarbeit. Für eine kleine Panne kurz vor dem Startschuss hat allerdings das Wetter gesorgt: Der Access Point am Alten Postplatz ist vergangene Woche der Hitze wegen ausgefallen. Er ist in einer schwarzen Stele untergebracht – bei starker Sonneneinstrahlung offenbar nicht der beste Ort. Dort soll nun eine Kühlung eingebaut werden, so dass der Zugangspunkt in etwa zwei Wochen wieder in Betrieb gehen kann.