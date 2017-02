Waiblingen Kürbiskern-Mehl: Alternative für Allergiker

Beim Einkaufen, Essengehen stets entnervt emporgezogene Augenbrauen hervorrufen. Denn die erste Frage lautet: Sind Nüsse drin? Ist’s glutenfrei? Und dann verzichten, immer nur verzichten. Oder nach Alternativen suchen. Mais- oder Reismehl? Mandeln, Cashews oder was geht sonst?

Nuss-Allergiker oder Menschen mit einer Gluten-Unverträglichkeit haben es nicht leicht mit der Ernährung. Und eines ist sicher: Es hört nie auf. Das können Werner und Ute Bunz auch nicht ändern. Aber sie haben eine Alternative. Sie haben den Steirer Backmix.

Kürbiskerne aus Österreich in bester Qualität

Steirer Backmix aus Waiblingen? Das passt nicht. Die Steiermark ist schließlich in Österreich. Richtig. Und die Kürbiskerne für den Backmix kommen auch aus Österreich. Kürbiskerne sind in Österreich nämlich nichts Besonderes. Im Gegensatz zu Deutschland. Und sie sind von bester Qualität. Werner und Ute Bunz wissen das. Sie sind beide Einkaufsprofis. Werner Bunz war, bevor er in den Ruhestand ging und sich seiner eigenen Firma verschrieb, Einkaufsleiter für die Landeszentrale einer Bäckereigenossenschaft. Und seine Frau war Einzelhandelskauffrau in einem Feinkostladen. Sie lieben beide gutes Essen. Und sie haben Spaß daran, Besonderes zu finden. Womit wir wieder bei den Kürbiskernen sind.

Kürbiskerne landen bei uns höchstens in und auf dem Vollkornbrötchen. Dabei kann damit so viel mehr gemacht werden. Fein gemahlen sind sie nämlich ein Mehlersatz. Nicht so fein gemahlen können sie die leckere Nussfüllung im Zopf ersetzen. Freilich, die Farbe ist etwas ungewohnt. Aber wer’s gar nicht grünlich mag, der kann mit Zuckercouleur nachfärben. Eine abgeriebene Zitronenschale macht den Geschmack fruchtig-frisch, Kakao gibt eine schokoladige Note.

Das Mehl kann man für Süßes und Pikantes verwenden

Das Kürbiskernmehl taugt für Süßes und Pikantes. Brot, Marmorkuchen, Muffins – Ute Bunz hat alles ausprobiert. Und sie garantiert: Ihr Backmix ist frei von Zusatzstoffen, künstlichen Aromen, Konservierungsstoffen und ohne jede Spur von Soja, Nüssen, Erdnüssen und was auch immer noch so im Kleingedruckten stehen könnte. Kleingedrucktes gibt es nicht.

Damit hochgradige Allergiker wirklich unbedenklich zugreifen können, werden die Kerne nämlich auch in Österreich verarbeitet. In kleinen Mühlen, die sich ausschließlich auf Kürbiskerne spezialisiert haben. Und dann in einer Firma abgepackt, die eben auch nur Kürbiskerne abpackt. Der Verkauf aber geht dann ab Waiblingen. Denn, das haben die Bunzens festgestellt: Die Leute wollen ungern aus dem Ausland bestellen.

Ein bisschen schwerer als Weizenmehl

Die Päckchen lagern also kühl und dunkel in Waiblingen im Alten Neustädter Weg. Ein Päckchen hat 200 Gramm. Das, sagt Ute Bunz, ist die Menge, die üblicherweise der in Rezepten angegebenen Nussmenge für die Füllung entspricht. Wer also nur Nüsse ersetzen will, kommt mit einem Päckchen aus. Wer ohne normales Mehl auskommen muss, braucht zwei oder mehr Päckchen. Ansonsten kann ganz normal, wie im Rezept angegeben, vorgegangen werden. Höchstens ein bisschen mehr Backpulver braucht der Teig. Das Kürbismehl ist ein bisschen schwerer als ein Weizenmehl.

Längst bestellen Allergiker bundesweit. Inzwischen habe, sagt Werner Bunz, ein Krankenhaus angefragt, Ernährungsberater empfehlen den Backmix ihren Patienten. Zu erwähnen aber wäre auch noch: Selbst wer keine Nussallergie hat und problemlos Gluten verträgt, kann zugreifen.