Waiblingen Kulturkampf um Demokratie, Islam und Macht

Seitdem Erdogan sie vor einigen Jahren für vogelfrei erklärt hat, werden Anhänger des im Exil in Pennsylvania lebenden Predigers Fethullah Gülen in der Türkei verfolgt. Spätestens nachdem der Putschversuch des Militärs im Juli 2016 vom Erdogan-Regime auch Gülen angelastet worden ist, waren sich seine Anhänger in Deutschland im Klaren, dass eine Reise in die Türkei gefährlich werden könnte. Mit dieser Tage verschickten Briefen deutscher Polizeidienststellen haben sie es nun schwarz auf weiß: Der türkische MIT hat sie auf dem Kieker.

"Keine konkrete Gefahr"

„Als ich das Schreiben des Polizeipräsidiums Aalen in den Händen hielt, war ich zwar nicht überrascht“, sagt Ufuk Casuoglucim (Name geändert) aus dem Rems-Murr-Kreis. „Ich dachte mir schon länger, dass ich besser nicht mehr in die Türkei reisen sollte, obwohl ich dort Familie habe. Aber das Schreiben hat mich noch einmal in dieser bitteren Erkenntnis bestätigt.“ Angst habe er in Deutschland nicht, „ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen, Terroristen sind wir schon gar nicht“, aber seine Frau fürchte sich, auch um das Wohl der Kinder. Umso beruhigender die polizeiliche Lage-Einschätzung im Schreiben, dass innerhalb Deutschlands „keine konkrete Gefahr“ für ihn und seine Familie bestehe. Wenn man indes Opfer einer Straftat geworden sei oder verdächtige Beobachtungen mache, solle man sich vertrauensvoll an die örtliche Polizeidienststelle wenden.

Deutschland verweigert sich einer nicht rechtsstaatlichen Türkei

Mehr als 400 Einzelpersonen und rund 300 Firmen mit Namen und Adressen stehen auf einer Liste mit mutmaßlichen Gülen-Anhängern, die der Chef des türkischen Geheimdienstes dem deutschen Bruno Kahl (BND) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar übergeben haben soll; Bezug zu Baden-Württemberg haben circa 100 Einzelpersonen und diverse Firmen, Vereine und Bildungseinrichtungen, davon mehrere im Rems-Murr-Kreis. Doch erst Mitte/Ende April gingen die Sensibilisierungs-Schreiben der Polizei in Baden-Württemberg an die Betroffenen raus.

Grünes Licht vom Chef des Nachrichtendiensts

Wie aus Sicherheitskreisen verlautet, habe das Ganze einen innenpolitischen Drall bekommen, nachdem Länder wie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vorgeprescht waren und ihrerseits deutsche Staatsbürger auf der türkischen Geheimdienst-Liste informiert hatten. Als grünes Licht habe man auch den Vorstoß des deutschen Nachrichtendienst-Chefs Kahl empfunden, der Mitte März in einem Spiegel-Interview sagte: Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Gülen-Bewegung hinter dem Putschversuch in der Türkei stecke und auch nicht dafür, dass sie extremistisch oder terroristisch agiere. „Die Gülen-Bewegung ist eine zivile Vereinigung zur religiösen und säkularen Weiterbildung“, so Kahl.

Kein Kommentar dazu von Dr. Bernhard Lasotta, integrationspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium. Als Kritiker der Gülen-Bewegung findet er jedoch: „Der deutsche Staat wertet nicht über Schuld oder Unschuld der Betroffenen, indem er sie informiert, dass sie auf einer Liste eines ausländischen Geheimdienstes stehen. Der deutsche Staat ist für den Schutz seiner Bürger verantwortlich. Wenn ich auf so einer Liste stünde, würde ich das auch gerne wissen.“

Das Streben nach einer Islamisierung der Gesellschaft

Die Gülen-Bewegung gehöre genauso wie Erdogan, seine Partei (die AKP) inklusive ihres Ablegers in Europa, der UETD, und auch Milli Görüs einer ähnlichen Denkschule an, sagt Lasotta. Sie strebten nach einer Islamisierung der Gesellschaft und propagierten einen neo-osmanischen Nationalismus wider säkulare westliche Kultur- und Gesellschaftskonzepte. „Zwar nicht im extremistischen Sinne durch Gewalt oder Terror, aber im legalistisch-islamistischen Sinne und dies versteckt.“ Vorneherum spreche die Gülen-Bewegung von Bildung sowie interkulturellem oder interreligiösem Dialog, untereinander habe man eine ganz andere Tagesordnung. „All dies ist einer Integration in Deutschland nicht förderlich, weil es unserer freiheitlichen-demokratischen Grundordnung zuwiderläuft“, sagt Lasotta. „Deshalb hat die CDU auch die Gülen-Bewegung immer wieder kritisiert. Und so muss das in einer offenen, demokratischen Gesellschaft auch ablaufen und nicht so wie in der Türkei, wo der Rechtsstaat und die Gewaltenteilung, Meinungs- und Pressefreiheit systematisch ausgehebelt, ganze Bevölkerungsgruppen zu Terroristen erklärt und die Gefängnisse immer voller werden“, so Lasotta.

"Spionage absolut inakzeptabel"

Die Versuche der Einflussnahme und der Ausspionierung deutscher Staatsbürger durch die nicht-rechtsstaaliche Erdogan-Türkei via Ditib-Funktionäre und den türkischen Geheimdienst sei absolut inakzeptabel. Nicht von ungefähr ermittle der Generalbundesanwalt, so Lasotta.

„Vielem, was Herr Lasotta sagt, kann ich zustimmen, seiner Einschätzung der Gülen-Bewegung jedoch muss ich deutlich widersprechen“, sagt Ercan Karakoyun von der Stiftung Dialog und Bildung in Berlin – er gilt als Deutschland-Sprecher der Bewegung. „Milli Görus, Erdogan und seine AKP sowie uns, die Gülen-Bewegung, in einen Topf zu werfen, ist absurd. Die Ersteren sind Vertreter des politischen Islams. Ihnen geht es um Machterringung im Staat. Wir hingegen setzen auf eine klare Trennung von Staat und Religion und vertreten eine Vereinbarkeit von Demokratie und Islam. Wir kultivieren einen zivilen Islam, der das Individuum und seine Spiritualität betont.“

Georg Spielberg, Pressesprecher des baden-württembergischen Landesamtes für Verfassungsschutz äußert sich weder zur Gülen-Bewegung noch zu Ditib oder der AKP, da allesamt nicht beobachtet würden. Spielberg bestätigt aber: Einrichtungen und Anhänger der Gülen-Bewegung stehen in Deutschland im Fokus türkischer Regierungsorganisationen und des MIT.

„Offizielle (türkische) Stellen im In- und Ausland sammeln gezielt Hinweise, die von MIT-Mitarbeitern verifiziert werden sollen. Überdies werden Angehörige türkischer Nachrichtendienste in der BRD eingesetzt, um Demonstrationen der oppositionellen Gruppierungen aufzuklären. Dabei greifen sie inzwischen auf ein breites Netzwerk von freiwilligen Helfern zurück“, so Spielberg.

