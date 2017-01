Waiblingen Kunstlichtung: Beschwerde abgelehnt

Waiblingen. Das Regierungspräsidium hat Alfonso Fazios Beschwerde gegen die Kunstlichtung zurückgewiesen. Ein Verstoß gegen Rechtsvorschriften liege nicht vor, schreibt die Behörde in ihrer Stellungnahme. Gleichwohl steht das Thema nochmals auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Donnerstag – was Alfonso Fazio trotz der Niederlage vor dem RP als Punkt für sich wertet: Er sei zufrieden, denn genau das habe er mit seiner Beschwerde erreichen wollen.

Suchspiel: Was hat sich verändert? Links die Ursprungsversion und rechts die aktuelle Version der Kunstlichtung. (Quelle: Stadt Waiblingen)

Als der Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen im Dezember nochmals mit großer Mehrheit für die Kunstlichtung gestimmt hat, glaubte vermutlich jeder, jetzt ist das Thema durch. Weit gefehlt: Am kommenden Donnerstag steht die Kunstlichtung wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Ein neuer Baubeschluss soll gefasst werden: dieses Mal für die um rund 30 Bäume um etwa ein Drittel verkleinerte und in Richtung Rems verschobene Planung der Baumlichtung. Statt von einem eben am Boden liegenden Betonring soll die Kunstlichtung von einem Metallband begrenzt werden.

„Wir fassen diesen neuen Baubeschluss unabhängig von der Stellungnahme des Regierungspräsidiums“, kündigte Baubürgermeisterin Birgit Priebe in der Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Umwelt (PTU) an. Bereits im Juli vergangenen Jahres war im PTU die verkleinerte Planung vorgestellt worden, allerdings war damals nicht darüber abgestimmt worden. Nun will sich die Stadtverwaltung auch für den neuen Entwurf der umstrittenen Kunstlichtung die Zustimmung des Gemeinderats sichern. Anders als bei anderen Baubeschlüssen wird der Gemeinderat direkt darüber entscheiden - ohne eine (erneute) Vorberatung im PTU. „Über die Kunstlichtung wurde oft genug vorberaten“, begründet dies die Baubürgermeisterin. Der Unterschied zur Ausgangsplanung sei nicht groß und bereits in der Juli-Sitzung ausführlich dargestellt worden. Dennoch steht ein gänzlich neuer Baubeschluss auf der Tagesordnung: „Die Verwaltung geht das volle Risiko ein, dass der Gemeinderat nicht zustimmt“, sagte die Baubürgermeisterin im Ausschuss.

Kleine Umfrage unter den Fraktionen

Letzteres wird den Kritikern der Kunstlichtung gefallen. Dass über das Projekt nun neu entschieden wird, wertet Alfonso Fazio jedenfalls als Punkt für sich. Auch wenn das Regierungspräsidium seine Beschwerde abgelehnt hat, habe er genau das erreicht, was er gewollte habe, sagte er gegenüber der Zeitung. Entgegen den Aussagen der Baubürgermeisterin vermutet er einen Zusammenhang mit seiner Beschwerde und hofft nun darauf, „dass der Gemeinderat in sich geht“.

Eine kurze Umfrage der WKZ zeigt allerdings: Mit einem spektakulär neuen Ergebnis ist Stand jetzt nicht zu rechnen. Für den stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Abele jedenfalls gibt es derzeit keinen Grund, vom bisherigen Beschluss abzuweichen: „Man hat den Bedenken mit der veränderten Planung Rechnung getragen.“ Weiterhin für die Kunstlichtung stimmen wird auch die DFB. „Es hat sich im Prinzip nichts verändert“, findet Wilfried Jasper. „Wir waren immer dafür und sind es weiter.“ Weniger einheitlich war die Meinung innerhalb der SPD, einen grundsätzlichen Umschwung erwartet SPD-Chef Roland Wied aber nicht. „Wir sind davon ausgegangen, die Sache ist erledigt.“ Seine Fraktion akzeptiere die Mehrheitsentscheidungen, sagte er: „Ich gehe nicht davon aus, dass sich noch was ändert.“

Bei ihren Meinungen bleiben wollen auch Daniel Bok (für die Kunstlichtung) und Bernd Wissmann (dagegen). Lediglich FDP-Chefin Julia Goll gab an, dass für sie die Abstimmung noch offen sei.