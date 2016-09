Waiblingen.

In einem Linienbus in Waiblingen haben sich zwei Fahrgäste verletzt, eine 55-Jährige schwer. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Busfahrer eine Vollbremsung eingeleitet, um einen Auffahrunfall mit einem vorausfahrenden Bus zu vermeiden. Eine 19-Jährige prallte mit dem Kopf gegen eine Sicherheitsscheibe und verletzt sich bei dem Unfall am Dienstag leicht. Die 55-Jährige wurde durch den Innenraum geschleudert und kam später in ein Krankenhaus.