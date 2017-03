Waiblingen Liveticker: Pressekonferenz zum Brand im Bürgerzentrum

15.43 Uhr Ende der Pressekonferenz.

15.42 Uhr Insgesamt hat sich die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Polizei und Stadt ausgezeichnet bewährt.

15.41 Uhr Wolf: Die Feuerwehr Waiblingen ist unterteilt in sechs Abteilungen, alle sechs Abteilungen waren im Einsatz. Manche sicherten den Grundschutz. Taktischer Einsatz: Die Abteilungen wurden sukzessive alarmiert. Das Gerücht, dass manche Teilortsfeuerwehren nicht mitgeholfen hätten, ist also vollkommen haltlos. Hesky: Viele Menschen haben keine Vorstellungen, was es bedeutet, an dem Brand aktiv zu sein. Manche waren sechs, sieben Stunden im Einsatz. Jeder sollte Respekt vor der Arbeit der Feuerwehr

15.37 Uhr Möller, Kripo: Wir denken an eine Öffentlichkeitsfahndung ab morgen. Das bedeutet: Es gibt wohl möglicherweise Tatortfunde oder Zeugen oder ein Phantombild, jedenfalls Hinweise auf mögliche Täter.

15.35 Uhr Zusammengefasst: Von dieser Pressekonferenz geht keine Depression aus, sondern vielmehr Aufbruchsgeist und Zukunftsmut.

15.34 Uhr Hesky: Es trifft die Bürgerschaft in Mark und Bein. Aber wir sind froh, dass keiner Person etwas geschehen ist.

15.34 Uhr Hesky: Im Bürgerzentrum wird es weitergehen, es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Das Gebäude ist sehr fest gebaut, von einem Totalverlust muss man nicht ausgehen. Am Jahresende wird es wieder am Start sein als bewährte und beliebte Veranstaltungsstätte. Ein schweres Unglück - aber ein Gebäude kann man wieder aufbauen, ein Menschenleben kann man nicht mehr zurückholen. Es ist ein schwerer Schlag. Aber ich möchte mir in keiner Weise anmaßen, das auch nur im entferntesten zu vergleich

15.30 Uhr Für Abo-Kunden des Bürgerzentrums gibt es eine Hotline - 07151 / 5001-2650 oder -2648.

15.29 Uhr Hesky: Großes Lob auch an die Umlandfeuerwehren. Nach derzeitigem Stand ist dies also nicht das Ende des Bürgerzentrums. Es wird wieder aufgebaut, es wird wieder in Betrieb genommen, es wird hier wieder Konzerte, Theaterstücke, Opern geben.

15.27 Uhr Das Gebäude ist versichert. Jetzt muss man dokumentieren, was alles beschädigt sind. Teppiche könnten von den Rauchgasen zerstört sein. Vieles ist momentan noch überhaupt nicht absehbar. Raumluftmessungen werden nötig sein. Aber die Herzstücke des Büze sind erhalten, betont Andreas Hesky.

15.26 Uhr Vorsätzliche Brandstiftung: Das scheint für die Polizei festzustehen, auch wenn sie aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details preisgibt.

15.25 Uhr Das Dach wird in Teilen abgedeckt werden müssen, um den Schaden zu sichten. Die Tiefgarage ist nur in einer Ecke in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadt muss nun überlegen, welche anderen Aufgaben sie zurückstellt, um sich voll auf die Zukunft des Büze zu konzentrieren.

15.24 Uhr Wolf: Großflächig Kabel aufgeschmolzen. Die Schadenssichtung wird Wochen dauern. Lüftung, Klimatisierung, Fluchtwege, Brandmeldeanlage und so weiter - es wird wohl vier Wochen dauern, um den Schaden en detail aufzunehmen. Ende des Jahres das Haus wieder als Spielstätte zu beziehen, das ist das Ziel.

15.22 Uhr Ziel ist es, möglichst viele Veranstaltungen zu machen. Aber die nächsten müssen abgesagt werden daran führt kein Weg vorbei. Manches wird wohl in Ausweichquartieren stattfinden.

15.21 Uhr Hesky: Sicherheit geht vor, das Gebäude wird erst wieder in Betrieb genommen, wenn ausgeschlossen werden kann, dass dem Publikum Kontaminationsschäden drohen.

15.20 Uhr Hesky: Bereits heute früh Nachrichten aus winnenden, Fellbach und anderen Kommunen - Unterstützung wird angeboten. Eventuell werden manche Veranstaltungen vom BüZe an andere Orte verlegt. Bis wir wissen, wie es weitergeht im Büze, wird noch Zeit vergehen. Derzeit gehen Statiker durchs Gebäude. Hesky: Wir müssen uns sukzessive durcharbeiten durchs Gebäude und Bestand aufnehmen. Wir sind ein hochmotiviertes Team. Aber man darf sich nichts vormachen: Die Schäden sind massiv.

15.18 Uhr Hesky: Durch Schächte und Dehnfugen lief das Wasser bis in die Tiefgarage. Unterschiedliche Schadensintensitäten. Remsstuben: Es wäre zu früh zu sagen, es dauert soundsoviele Tage oder Wochen, bis alles wieder geht. Rat an Leute, die in den Remsstuben Veranstaltungen gebucht haben: Bitte Ruhe bewahren.

15.16 Uhr Reine r Möller, Kripo: 1:32 erste Streife vor Ort, mehrere Müll- und Papiercontainer an der Außenwand brannten, das Feuer hatte bereits aufs Dach übergegriffen, Hausmeister und Frau hatten das Gebäude bereits verlassen. Kriminaltechnik wird noch Tage mit der Auswertung beschäftigt sein. Schadenshöhe auf jeden Fall im Millionenbereich. Polizei geht aktuell von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Näheres dazu kann man aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht preisgeben.

15.14 Uhr Hesky: Um 7.30 Uhr packte Firma Stihl Rettungssägen zusammen und brachte sie. Ein Pizzawirt brachte Pizzen. Ein Mitbürger fragte, ob es ein Spendenkonto gebe, er wolle 1000 Euro geben. Man sehe daran: Das Haus ist im Herzen der Leute.

15.12 Uhr Durch Dachöffnung allerdings große Einsturzgefahr für die Feuerwehrleute. Zweite Drehleiter half. Stand 15 Uhr nun ist das Feuer soweit gelöscht.

15.11 Uhr Wolf: Feuer breitete sich unterm Blechdach aus. Feuerwehr grenzte den Brand ein, um Übergriff auf Ghibellinensaal zu verhindern. Feuerwehr legte Brandschneisen, öffnete Dachhaut mit Trennschleifern und Sägen, Firma Stihl lieferte Gerät zu. Aufwendiger Einsatz, um überhaupt löschen zu können.

15.10 Uhr Hesky: Gottseidank kein Personenschaden trotz Einsatz in der Finsternis auf rutschigem Dach. Hesky spricht von Glück im Unglück. Wolf: Alle waren im sicheren Bereich, auch angeleint. Aber dramatische Hitzeentwicklung, teilweise 600 Grad.

15.10 Uhr Feuerwehrmann Wolf: Sehr hilfreich waren die Informationen über die Gebäudestruktur von städtischer Seite und Hausmeister. Wolf lobt sehr gute Zusammenarbeit.

15.05 Uhr Hesky: Lkw-Zufahrt bis Ghibellinensaal intensiv sanierungsbedürftig, eventuell Neubau nötig. Technikeinrichtungen teilweise zerstört. Sehr viel Wasser ist durchs gesamte Gebäude geflossen. Das Bürgerzentrum hat einen gewaltigen Schaden erlitten. Durchs Löschen des Dachen entstanden unvermeidlich Folgeschäden durchs Wasser.

15.06 Uhr Hesky: Büze wird in nächster Zeit sicher für Veranstaltungen nicht zur Verfügung stehen. Aber Feuerwehr konnte den Ghibellinensaal retten. Foyer, Welfensaal und Remsstuben unbeschädigt.

15.04 Uhr Hesky: Feuer Stand 15 Uhr aus! Zunächst in der Nacht der Schock: Unterm Kupferdach brennt es, wie kommt man an den Brandherd? Großer Dank an Feuerwehrchef Jochen Wolf die Feuerwehr habe ganz hervorragende Arbeit geleistet.

15.03 Uhr Hesky: Konnte es nicht glauben, bin sehr bewegt und betroffen, auch persönlich.

15.00 Uhr OB Andreas Hesky erscheint, auch Kripo-Leiter Reiner Möller ist anwesend.

14.57 Uhr In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz zum Brand des Bürgerzentrums.

14.30 Uhr Die Stadt Waiblingen hat auf 15 Uhr zur Pressekonferenz geladen. Wir berichten im Liveticker.

