Waiblingen Mann rastet in Eisdiele aus zvw, 10.04.2017 11:39 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Regelrecht ausgerastet ist ein 40 Jahre alter Mann am Sonntagabend (9.4.) in einer Eisdiele in Waiblingen. Der Mann warf Servietten herum und schlaug auf Tische und Stühle. Die Polizei wurde gegen 20:30 Uhr gerufen. Die Beamten konnten den Mann, welcher der deutschen Sprache nicht mächtig war, nicht beruhigen und mussten ihn mit Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung in Gewahrsam nehmen. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde einem Arzt vorgestellt, der ihn in ein Psychiatrisches Krankenhaus einwies.

0