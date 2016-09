Waiblingen.

Unfall am B14/B29-Teiler am späten Freitagabend. Eine Frau kam gegen 23 Uhr mit ihrem Kleintransporter am Teiler aus noch unbekannten Gründen auf die Mittelleitplanke der Fahrtrichtungsteilung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Die Frau zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde vor Ort vom Notarzt versorgt und in Krankenhaus gebracht. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.