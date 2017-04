Waiblingen.

Der Motorsägenhersteller Stihl hat abermals einen Umsatzrekord eingefahren. Das strategische Ziel von mindestens fünf Prozent Umsatzplus pro Jahr habe man auch 2016 erreicht, sagte ein Firmensprecher. Man wachse kräftig und habe viele offene Stellen. Genaue Zahlen will Stihl-Chef Bertram Kandziora heute in Waiblingen vorstellen. Die Firma hatte 2015 einen Umsatz von 3,25 Milliarden Euro verbucht, ein Plus von fast 9 Prozent. Zu dem Familienunternehmen gehört auch die österreichische Rasenmäher-Tochterfirma Viking, insgesamt hat der Konzern mehr als 14 200 Mitarbeiter (Stand: Ende 2015).