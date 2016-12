Waiblingen.

Ein 29-jähriger Rollerfahrer stürzte am Mittwoch, als er gegen 16 Uhr an einer roten Ampel am Alten Postplatz bremste. Er schlug dabei mit dem Gesicht auf die Straße, verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Zweirad entstand geringer Sachschaden.