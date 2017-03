Waiblingen "Nein heißt Nein" - Gewaltschutzseminar für Frauen

Waiblingen. Nachts im Parkhaus oder in der S-Bahn kann was passieren, das stimmt schon. Doch in den meisten Fällen erleben Frauen Gewalt dort, wo sich Menschen sicher fühlen sollten: zu Hause. Warum sich Frauen so oft so viel gefallen lassen und wie sie sich schützen können, darum ging es bei einem Seminar der Polizei.